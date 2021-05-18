/631467/الرئيس-السيسي--٥٠٠-مليون-دولار-من-مصر-لإعادة-إعمار-غزة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة.

وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، عن قرار الرئيس بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة، نتيجة الاحداث الاخيرة.

كما قرر الرئيس، قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.

ضرورة عودة الهدوء في فلسطين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عودة الهدوء في فلسطين وإنهاء العنف بصفة عاجلة. وأعرب الرئيس السيسي، في تصريحات خاصة لقناة فرانس 24 الفرنسية مساء الأحد، عن أمله في إنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعود الاستقرار في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

مصر تبذل جهودها

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تبذل جهودها من أجل وقف العنف.

وشدد في الوقت ذاته على أن سقوط الضحايا ليس في مصلحة المنطقة أو مصلحة الاستقرار.