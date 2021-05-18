/631473/أزهر-الخير-منارة-معرفية-ترصد-دور-الأزهر-فى-الخدمة-المجتمعية

العديد من الأدوار المميزة التى تقدمها حملة "أزهر الخير"، خلال الفترة الحالية، والتى تتنوع بين إرشاد المواطنين بالعديد من الأمور الدينية، ورصد شامل لمجهودات الأزهر الشريف فى الخدمة المجتمعية. أزهر الخير، هى حملة إعلامية تهدف إلى إبراز دور الأزهر الشريف، فى الخدمة المجتمعية على مر العصور عن طريق عرض نماذج لبعض أنشطة وبرامج الأزهر المجتمعية وأعماله الخيرية، بالإضافة إلى عرض دوره فى الإصلاح المجتمعى محليًا ودوليًا.

هذا وتعكس حملة "الأزهر الخير"، الدور الكبير للأزهر فى المساعدات الداخلية، عن طريق القوافل المقدمة لجميع محافظات الجمهورية، للمساهمة فى تجاوز أوقات الكوارث والأزمات والمحن خارج مصر.

دور وطني

كما تتصدى حملة "أزهر الخير" لكل القضايا الوطنية التى تشغل الرأى العام، حيث أعلنت فى وقت سابق، أنها تستنكر تلك الاعتداءات المتكررة على المواطنين فى حي الشيخ جراح بفلسطين، مطالبة بضرورة ضمان حقوقهم.

وشددت حملة "أزهر الخير" على أن المؤسسة تقف بجوار المواطنين فى فلسطين، خلال المحنة التى يمرون بها، مؤكدة على ضرورة التكاتف وتوفير كامل المساعدة للمتضررين.

وأكدت حملة "أزهر الخير" فى وقت لاحق أن التضامن مع المواطنين فى فلسطين والعمل على توفير حقوقهم أمر مشروع وضرورى، ونسعى إليه بكافة الوسائل الممكنة.

ولا تكتفى حملة “ أزهر الخير” بذكر المجهودات المقدمة من المؤسسة الدينية فقط، بل تتطرق إلى نشر العديد من الإرشادات التى تحث على التآلف وإيقاظ الضمير الإنساني، وسبق أن نشرت ما يحث على ذلك حيث قالت:”يحثنا الإسلام في كثير من المواضع في القرآن والأحاديث النبوية على مساعدة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون عند حاجته،