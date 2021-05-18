/631458/اقتصادية-النواب-تناقش-قانون-الصكوك-السيادية-صور

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير ، خلال اجتماعها اليوم لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية،بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

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