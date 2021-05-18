/631462/مفاجأة-قائمة-فرنسا-قد-تشهد-عودة-بنزيما-في-يورو2020

من المرجح أن ينتهي الخلاف بين كريم بنزيما ومنتخب بلاده والذي استمر طيلة الفترة المقبلة ونتج عنه استبعاد بنزيما من قائمة الممنتخب رلفترة ليست بالقليلة ولكن هل سيعود اللاعب لتمثيل المنتخب في يورو2020.

أشارت صح ليكيب الفرنسية أن هناك إحتمالية لدخول الفرنسي المخضرم كريم بنزيما لقائمة منتخب بلاده في التي ستخوض مجريات يورو 2020.

من جانبه رد كريم بنزيما على حسابه على تويتر قائلا " أنا لاعب في منتخب فرنسي وسأ:ون عيدا إذا استدعاني المنتخب لخوض مباريات يورو2020 ".

وتم استبعاد بنزيما من الإنضام للمنتخب منذ عام 2015 وذلك ليس بسبب فني وإنما بسبب خلافاته المتتتالية مع المدير الفني للديوك ديديه ديشامب والذي قرر عدم الاعتماد عليه في الفترة الماضية ,لكن هذا العام اللاعب يقدم مستويات قوية تجعل ديشامب يفكر مرة أخرى في ضمه للمنتخب خاصة مع ضعف المستوى الفني الذي يقدمه الفير جيرو مع ناديه تشيلسي في الفترة الماضية.

بنزيما يبتز زميله في المنتخب

ويرجع السشبب الرئيسي لاستبعاد بنزيما من المنتخب أن اللاعب قام بإبتزاز زميله في المنتخب ماتيو فالبينو بشريط جنسي بعدما اتهمت المحكمة اللاعب بذلك.

ووفقا للمدعي العام الفرنسي فإن بنزيما حرض المبتزين على فالبينو للدفع لهم مبالغ باهظه وإلا سيقوموا بنشر فيديو حميم له ,وقد اعترف بنزيما بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين. وأشارت صحيفة فرنسية أنذاك أن اللاعب الفرنسي كان على وشك السجن لمدة 5 سنوات ودفع 75 ألف يورو. ولعب بنزيما مع المنتخب الفرنسي 81 مباراة نجح من خلالها في إحراز 27 هدف , ويقدم بنزيما موسما متميزا مع ناديه ريال مدريد الإسباني نجح خلالها في تسجيل 31 هدف في إجمالي مشاركاته مع الفريق في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

مجموعة فرنسا في اليورو

ويقع المنتخب الفرنسي في مجموعة قوية في بطولة يورو 2020 والمقرر إقامتها يونيو المقبل ,وتضم المجموعة كلا من الربتغال ألمانيا والمجر .

يذكر أن كريم بنزيما يؤدي أداء مميز للغاية مع ريال مدريد وساهم في استمرار حظوظ الملكي الإسباني في إقتناص لقب الليجا الإسبانية بعد منافسة شرسة مع أتليتكو مدريد.