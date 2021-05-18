/631465/نشوى-الشريف--زيارة-السيسي-لفرنسا-تعزز-الجهود-الدولية-لتيسير-اندماج-افريقيا-في-الاقتصاد-العالمي

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن زيارة الرئيس السيسي، لفرنسا لحضور مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة التمويل الاقتصادية لدول افريقيا، تعكس دور ومكانة مصر الرئادة فى منظقتها، وحرص المجتمع الدولي على التنسيق مع مصر فيما يتعلق بقضايا المنطقة والشرق الأوسط، مؤكدة أن مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية وطيدة، وانها ليست وليدة اللحظة.

اهتمام مصر بقضايا افريقيا

وأشارت النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج”، أن مصر دائما تولي اهتماما للقضايا العربية والافريقية، وتبحث دائما فى سبل التعاون المشترك بينها وبين هذه الدول، فضلا عن حرص الدولة المصرية على نقل تجربتها التنموية إلى دول افريقيا، واقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية فى كافة المجالات مثل التعليم والصحة وغيرها.

الأمن القومي المصري والسوداني

ولفتت النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسايسيين، أن الأمن القومي السوداني جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري، ويؤثر فى كافة النواحي فى المنطقة،مؤكدة على أن قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية تلأتي فى إطار دمج دول القارة السمراء في الاقتصاد العالمي، وهو ما يعود بالنفع على شعوب إفريقيا .

وتابعت النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب، أن الرؤية والرسالة المصرية دائما تؤكد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان الشقيق خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، بجانب تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج القارة في الاقتصاد العالمي.

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وتجدر الاشارة إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر باريس، تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم في تعزيز الم