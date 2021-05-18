/631468/إتصالات-الشيوخ-تطالب-بتفعيل-الروشتة-الإليكترونية-لصرف-العلاج-من-الصيدليات

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بضرورة تفعيل "الروشتة الإلكترونية" لصرف العلاج من الصيدليات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة مناحي الحياة.

الروشتة الالكترونية

ولفت النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانين إلى أن "الروشتة الإليكترونية" تساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات الروشتات التقليدية والمكتوبة بخط اليد، مؤكدا أنه بسبب الصعوبة أحيانا في قراءة الصيدلي يتم صرف أدوية غير المكتوبة وهو ما قد يترتب عليه بعض المشطبات بسبب صرف العلاج بالخطأ.

اشكاليات الروشتة التقليدية

ووتابع حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، أن هناك إشكالية أخرى في الروشتة التقليدية تتمثل في وجود اتفاق من خلال إشارات بعينها بين الطبيب المعالج وأحد الصيدليات، بما لا يمكن قراءتها من أي صيدلي آخر، مقابل حصول الطبيب على نسبة من الأدوية التي يتم صرفها.

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وأكد حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، أن الروشتة الإليكترونية تضمن كتابة الدواء بشكل صحيح سواء الاسم أو نسبة المادة الفعالة وغيره من الأمور التي توضح صحة العلاج، مطالبا بالتنسيق بين الجهات المعنية من نقابة الأطباء والصيادلة لإقرار هذا النهج في أقرب وقت ممكن على أن تكون بشكل متدرج حتى تتحول لثقافة بين المصريين.