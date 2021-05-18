من هي المهرة البحرينية التي أشعلت السوشيال ميديا

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المهرة البحرينية، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات الأولى من اليوم، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب رقصة العرضة السعودية، لترحب بالسعوديين الذين توافدوا على بلادها البحرين بعدما تم فتح المنافذ البرية التي أغلقت بسبب فيروس كورونا المستجد منذ فترة.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن المهرة البحرينية، فضلًا عن أعمالها المختلفة التي اشتهرت بها، وكذلك تفاصيل رقصتها التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

المهرة البحرينية تشعل السوشيال ميديا برقصة العرضة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو يوثق أداء المهرة البحرينية للرقصة الوطنية السعودية بامتياز، وهو ما لفت انتباه المعلقين الذين أشادوا برقصها

من هي المهرة البحرينية

ولدت المهرة البحرينية فى 30 يوليو 1991، وتخرجت من جامعة البحرين تخصص إدارة الأعمال، وحينما بلغت عامها الـ 22 من عمرها بدأت استغلال وتنمية موهبتها الفنية، حيث كان المسرح هو أول مكان تكشف فيه عن فنها، وكانت مسرحية "عاشقة الجن" هى أول الأعمال التى قدمتها وذلك كان فى عام 2013 ميلاديا.

تألقت البحرينية من خلال العديد من المسرحيات والمسلسلات المختلفة والتي كان من بينها مسرحية هاجر وزومبى وصرخة الأشباح وعاشقة الجن، كما ظهرت على شاشات التليفزيون فى مسلسل سواق وشغال، سراى البيت، لقيت روحى، إلا أن مسيرتها اللامعة لن تنتهي عند هذا الحد، بل شاركت في عروض الأزياء مختلفة، وبعد مرور عام فازت بلقب "سفيرة الزى العربى".

أزمات مرت بها المهرة البحرينية

كانت قد أثارت المهرة البحرينية، شكوك أشارت إلى أنها على أعتاب الزواج مرة آخرى، ولكن ظل الأمر مجرد تكهنات إلى أن تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من اللقطات التي بدت فيها الفنانة البحرينية في حفل خطوبتها مرتدية فستان باللون الأحمر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال عيد الحب.

في عام 2016، تزوجت المهرة البحرينية من عادل المسلم، المنتج والممثل الكويتي الشهير، الذي يكبرها بـ21 عامًا، حيث كانت دومًا ما تستعرض عبر حسباتها المختلفة على منصات السوشيال ميديا الهدايا المختلفة التي يقدمها زوجها لها، فضلًا عن الطائرة الخاصة بهما وغيرها العديد.

الجدير بالذكر، أن زواجهما كلل بنجلها الوحيد "تميم"، وبعد فترة زواج قليلة، ألقت قوات الأمن القبض على زوجها عادل المسلم الفنان الشهير وشريكه العراقي، واعترف المسلم بامتلاكه مصنع ينتج مادة "الكيميكال" ويروجها في العالم.