/631470/أحمد-ابو-مسلم-لابد-من-جلوس-الشحات-على-الدكة-في-الأهلي

أكد أحمد أبو مسلم ظهير أيسر الأهلي الأسبق أن مباراة الإياب ضد صن داونز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية.

وقال أبو مسلم في تصريحات إذاعية : إن الفوز كان مهما في لقاء الذهاب ولكن الأهم أن يحذر الأهلي من لقاء الإياب خاصة أنه لعب في أجواء جنوب افريقيا مع المارد الأحمر في نسخة ٢٠٠١ ضد صن داونز ويعلم جيدا صعوبة الأجواء هناك وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة هناك.

ابو مسلم يطالب بمنح فرصه لاجاي

وأشار إلى أن الأفضل عدم البدء بحسين الشحات في مباراة الإياب ومنح الفرصة لوليد سليمان أو النيجيري جونيور أجاي، مؤكدا أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للأهلي هو الأنسب لقيادة الجبهة اليسرى في ظل غياب التونسي علي معلول لغلق المساحات أمام صن داونز.

وكان الاهلي قد سافر على متن طائرة خاصة مساء أمس الأثنين لجنوب إفريقيا استعدادا لملاقاه صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في الثالثة عصر يوم السبت المقبل على ملعب بريتوريا.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

فيما غاب كلا من مروان محسن عن القائمة وذلك بعد تعرضه لإصابة في المران الاخير قبل السفر لجنوب إفريقيا ,بجانب مصطفى شوبير والذي خرج من القائمة بعد إصابته بفيروس كورونا

يذكر أن بعثة النادي الأهلي بقيادة الخطيب وصلت إلى بريتوريا صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة العودة أمام مميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في منافسات ربع نهاءي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الساعه الثالثة عصرا على ملعب بيريتوريا