/631472/يمكن-تثبيته-على-المعصم-ابتكار-جهاز-لمحاربة-التوتر

والجهاز الجديد الذي يمكن تثبيته على المعصم أو الكاحل بواسطة حزام مرن، تم تطويره بتعاون مجموعة من العلماء وأطباء الأعصاب.

وهو آمن صحيا كونه يساعد المستخدم على محاربة التوتر دون استعمال أية أدوية قد تترك آثارا جانبية على الجسم وفقا لما نقلته CNBC.

اهتزازات خفيفة تؤثر على الجهاز العصبي

ويتركز مبدأ عمل هذا الجهاز تبعا لمطوريه على إصدار اهتزازات خفيفة من شأنها أن تؤثر على عمل الجهاز العصبي وتساعده على استعادة توازنه في حالات التوتر، ومنح المستخدم شعورا بالراحة.

يقوي جهازك العصبي

وقالت Apollo Neuro على موقعها عبر الإنترنت: "تخاطب اهتزازات أبولو الصامتة والمهدئة جهازك العصبي، وتخبرك بأنك آمن ومسيطر، بدلا من تتبع صحتك يساعدك هذا الجهاز على تحسينها كونه يقوي جهازك العصبي اللاإرادي ويعيد توازنه ويقلل من معدلات التقلب في نبضات القلب ما يساعد على بناء القدرة لمحاربة الإجهاد".

إمكانية استعماله داخل المنزل

والمميز في الجهاز وفقا للخبراء في الشركة هو إمكانية استعماله داخل المنزل وخارجه وفي أوقات العمل، دون الحاجة للتوقف عن ممارسة النشاط الذي يقوم به المستخدم أثناء استعمال الجهاز.

كما يمكن التحكم بالجهاز عبر تطبيق في الهواتف لضبطه ليعمل لفترات محددة تناسب أوقات العمل أو أوقات الاسترخاء والنوم.

معرفة الرسائل والمكالمات المزعجة

بينما كشف تقرير حديث إن شركة جوجل بدأت فى طرح ميزة جديدة لتطبيق Phone app الخاص بها، وذلك وفقا لما ذكره موقع 9to5Google.

وتقدم التكنولوجيا العملاقة ميزة جديدة لتطبيق Google Phone، وستعلن هذه الميزة عن المتصل عندما يرن الهاتف.

ويضيف التقرير أنه بعد طرح هذه الميزة، يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد أن يعلن التطبيق بيانات المتصل فى كل مرة يرن فيها الهاتف أو عندما ترتدى سماعات الرأس فقط.

ميزة معرف المتصل

فيما تعمل Google على ميزة معرف المتصل هذه لأشهر وستكون مفيدة عندما يعمل المستخدمين عن بُعد أو عندما يكون هواتفهم بعيدًا، حيث ستساعد هذه الميزة أيضًا فى تجنب البريد العشوائى والمكالمات غير المرغوب فيها.

ولتمكين الميزة، يجب عليك الانتقال إلى تطبيق Google Phone> الإعدادات> إعلان معرف المتصل، فيما يتم تعطيل الميزة المسماة "إعلان معرف المتصل" افتراضيًا ويمكنك الاختيار بين "دائمًا" أو "فقط عند استخدام سماعة رأس" أو "أبدًا".