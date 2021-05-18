/631474/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تثمن-توجيه-الرئيس-500-مليون-دولار-لإعادة-إعمار-فلسطين
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرص القيادة السياسية علي إعادة إعمار الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن القيادة السياسية المصرية كانت ولا زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.
تنسيقية شباب الأحزاب تشيد بالجهود الدبلوماسية
وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصريه من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد ثقتها فى القيادة السياسية
كما تتوجه التنسيقية بالشكر والاعتزاز للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قيامه بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار في الدولة الفلسطينية.
مصر هي الميزان الاقليمي للقضية الفلسطينة
وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلة:” ها هي مصر تثبت كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بأنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل، وإن التنسيقية تدعو الجميع للمشاركة في دعم القيادة السياسية في هذه المبادرة لتكون التنمية في الأراضي الفلسطينة امتدادًا للتنمية في مصر .
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كما تؤكد مصر بصدق قيادتها أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.
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