/631475/علاء-مصطفي-دور-مصر-محورى-وأكبر-داعم-للقضية-الفلسطينية-فيديو
أدان النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الاهالي فى فسطين، وما تمثلة من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان عامة والفلسطيني خاصة، فى محاولاتها لإنشاء مزيد من المستوطنات اليهودية، عن طريق تهجير أهالي حي الشيخ جراح بالقدس.
دعم مصر للقضية الفلسطينية
وأكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، جهود مصر فى دعم القضية الفلسطينية عقب الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى ان دعم مصر خلال هذه السنوات الماضية لم يكن صوريًا أو شكليا، وإنما عن قناعة بالهوية والقومية العربية الفلسطينية، ويعكس دور مصر المحوري فى التعامل مع القضايا بالمنطقة.
هدنة لمدة عام
ولفت النائب علاء مصطفي، إلى أن مصر دعمت فلسطين على كافة الأصعدة، ففي المجال الأمني أرسلت مصر وفدًا إلى فلسطين للاتفاق على هدنة لمدة عام بين طرفي النزاع، حيث رفض الجانب الاسرائيلي العرض المقدم من الجانب المصري، إضافة إلى ارسال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
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ثمن النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المصرية لمساعدة اشقائنا الفلسيطنين، فى أزمة تهجير حى الشيخ جراح ، مشيرا إلى فتح مصر لمعبر رفع البري الحدودي مع قطاع غزة لاستقبال الحالات الانسانية والمصابين والجرحي، جراء القصف العشوائي الاسرائيلي على قطاع غزة
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