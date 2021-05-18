صدق أو لا تصدق.. لاعب وزنه 126 كجم يشارك في الدوري الصيني بـ«فلوس أبوه»

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أثار لاعب نادي زيبو كوجو و نجل مالك النادي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي الجدل والسخرية بشكل كبير بعدما تدوال رواد السوشيال ميديا صور للاعب ذو حجم بدني كبير وهو يلعب بشكل أساسي في الفريق لأن والده الذي يعتبر مالك للنادي وضع شرط مشاركة نجله في عقد المدير الفني ، الأمر الذي أثار السخرية من جماهير الكرة في العالم.

وأستحوذ رجل أعمال صيني على نادي رياضي لكرة القدم من الدرجة الثانية يدعي "زيبو كوجو"، ووضع شرطا يلزم المدرب بضم نجله البالغ وزنه 126 كيلوجراما إلى التشكيلة الرئيسية للفريق في كل مباراة بل وضع العديد من الشروط الأخرى.

لاعب سمين يثير الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي

ووفقا لشروط العقد المبرم بين مالك النادي والإدارة فإنه يتعين على المدرب إشراك نجل مالك النادي الذي يزن 126 كيلو جراما كلاعب أساسي خلال جميع المباريات التي يلعبها الفريق وبصفة أساسية طوال أحداث اللقاء كاملة ، وذلك يجيب على المدرب منحه تنفيذ ركلات الجزاء والركنية وذلك طبقا لموقع NewsLine .

وسجل فريق "زيبو كوجو" نقطة واحدة، وفي رصيده هدفان فقط في خمس مباريات خاضها الفريق بمشاركة نجل مالك النادي في الـ 5 مواجهات بشكل كامل ، الأمر الذي دعى الكثير التحدث أن مشاركة لاعب بتلك الطريقة هي تدمير للفريق بكل تأكييد.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي لاسيما "تويتر" صورة للاعب وهو يستعد لركلة ركنية ، وظهر خلالها جسم اللاعب البدين بشكل كبير ، لتنهال التعليقات الساخرة على اللاعب والفريق من خلال الجماهير العاشقة لكرة القدم في العالم.