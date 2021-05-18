/631481/أحمد-أبوهشبمة-يتبرع-بمبلغ-مليون-جنيه-لصالح-الهلال-الأحمر-الفلسطيني

أعلن النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، تبرعه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، بمبلغ قدره مليون جنيه، وذلك للمساهمة فى توفير الأدوات اللازمة لإسعاف المواطنين المصابين جراء الاعتداءات المتكررة التى ترتكبها إسرائيل بشأن المواطنين فى فلسطين.

القضية الفلسطينية

ولا تزال القضية الفلسطينية محور النقاش العربي فى الوقت الحالى، فى ظل العدوان الإسرائيلي المتكرر التى تشنه قوات الاحتلال تجاه المواطنين فى قطاع غزة.

هذا وكان النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، قد أعلن أمس الاثنين، تبرعه بكافة المستحقات المالية المتأخرة على نادي بني سويف الرياضى، للمساهمة فى تجاوز الأزمة المالية التى يمر بها.

وكان الهلال الأحمر فى مصر، قد أعلن فى وقت لاحق توجيه دفعة من المساعدات الإغاثية المطلوبة للشعب الفلسطينى الشقيق، بالتزامن مع وصول فرق الطوارئ والفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصرى لاستقبال الأخوة الفلسطينيين القادمين للعلاج بالمستشفيات المصرية.

الهلال الأحمر اسم لمنظمة غير حكومية إنسانية، تسعى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل المصابين فى العالم، ويشكل المتطوعين النسبة الأكبر منها.