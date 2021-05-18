هند جاد: قرار الرئيس بمشاركة مصر فى إعمار فلسطين عظيم

جدة - نرمين السيد - وصفت الدكتورة هند جاد رئيس مؤسسة بيت العرب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار فلسطين بـ"العظيم"، مؤكدة أنه "تتويج لجهود مصر الخاصة بالقضية الفلسطينية".





وقالت: "دولة 30 يونيو وهى تتحرك يميناً ويساراً لدرء الأخطار عن الشعب المصرى، ضد من يحاول زعزعة استقراره والنيل منه وسلبه حقوقه ومقدراته، فإنها لم تنس أبداً القضية الفلسطينية، بعكس ما يروجه بعض الكارهين على خلاف الحقيقة. القضية الفلسطينية كانت ولا تزال على رأس أولويات السياسة المصرية".

وأضافت: "لم تترك القيادة السياسية أى فرصة للمطالبة بحقوق الفلسطيين فى أرضهم، وفى العيش بسلام، وسبقت دول العالم فى المطالبة بالتهدئة، وتغليب صوت العقل على صوت الرصاص، كما أنها تبذل جهوداً دبلوماسية كبيرة لصالح الفلسطينيين إيماناً منها بحقهم العادل فى دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".