جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة دمياط، اليوم، بمتابعة مشروع الإسكان الذى يتم تنفيذه بموقع شطا 2، ويرافقه وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.





وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى أرجاء المشروع، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أجهزة الدولة، بالتوسع فى مشروعات الإسكان، والتى حققت طفرة كبيرة فى هذا القطاع، لتوفير وحدات سكنية كاملة المرافق والتشطيبات تناسب جميع الفئات. من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن المشروع يضم 20 عمارة، عبارة عن دور أرضى و4 أدوار علوية بتشطيبات كاملة نفذتها مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، وتحتوى كل عمارة على 16 وحدة بإجمالى 320 وحدة سكنية، من بينها 13 عمارة إسكان اجتماعى و7 عمارات إسكان استثمارى، كما يضم المشروع 320 وحدة تجارية، فضلاً عن تنفيذ أعمال إنارة خارجية لكل عمارة تعمل بالطاقة الشمسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال زيارته لدمياط.. مدبولى يتابع مشروع الإسكان الاجتماعى والاستثمارى بشطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.