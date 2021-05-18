مدبولى: الدولة حريصة على نيل مركز عالمى متقدم فى صناعة الأساس

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من المصانع وورش الإنتاج بمنطقة الأراضى الصناعية بمدينة دمياط للأثاث، ورافقه وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.





وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خلال الجولة، نموذجا لأحد المصانع، والذى يقع على مساحة 3 آلاف م2، ويضم ورشا للدهانات، والتنجيد، والزجاج، وهنجر صناعىّ لإنتاج الأثاث الخشبىّ، مزودة بأحدث الماكينات المستخدمة فى مجال صناعة الأثاث، بالإضافة إلى الجزء المخصص للإدارة ومعرض للأثاث، مما يؤهله ليكون مصنعا متكاملا بقطاع صناعة الأثاث بمدينة الأثاث بدمياط.

وأشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن هذا المصنع يُعد النواة الأولى لانطلاق مشروعات أخرى بمنطقة الأراضى الصناعية كاملة المرافق التى تقع على مساحة 590 ألف م2 بالمدينة، والتى تم افتتاحها فى أواخر عام 2019 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق خطة الدولة نحو تعميق وتنمية قطاع صناعة الأثاث، التى تُعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، فضلاً عن توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز هذا القطاع وتنمية القدرة التصديرية للانطلاق نحو العالمية.

وأضافت محافظ دمياط أن مدينة دمياط للأثاث تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، وتُعد أكبر مجمع صناعىّ وتجارىّ للأثاث، والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط؛ حيث تقع على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا، بالقرب من ميناءى دمياط وبورسعيد، وتضم 1.348 ورشة و590 ألف م2 أراض صناعية كاملة المرافق؛ لإقامة مصانع للأثاث بإجمالى مساحة 139 فدانا لمنطقة المستثمرين، بالإضافة إلى منطقة خدمية وإدارية، ومركز تكنولوجيا الأثاث الذى يمنح شهادات الجودة لمنتجات المدينة، فضلاً عن دوره فى إتاحة فرص تدريبية للصناع.

كما نوهت الدكتورة منال عوض، إلى أن عدد الأراضى التى تم بيعها ولم يتم الإنشاء بلغ 6 قطع، بينما يبلغ عدد الأراضى غير المبيعة 151 مساحة، ويصل إجمالى عدد الورش إلى 1.348 ورشة صناعية، منها 440 ورشة مبيعة، من بينها 339 ورشة مستلمة، والتى من بينها 240 ورشة مستلمة وتعمل وتنتج.

وخلال جولته بمدينة دمياط الأثاث، أجرى رئيس الوزراء حوارا مع القائمين على مصانع الأثاث والعاملين بالمدينة، وحرص على الاستماع إلى آرائهم للارتقاء بهذه الصناعة المهمة لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية.

واهتم الدكتور مدبولى بالتعرف على المشكلات التى تواجههم فى عملية الصناعة وتوافر المواد الخام، مؤكدا دعم القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة التى تسعى الدولة إلى أن تتبوأ مركزا متقدما على المستوى العالمى بفضل تميز منتجاتهم، كما أكد على دعم الدولة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى حين أكد الصناع من جانبهم على ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذى يؤثر فى النهاية على سعر المنتج النهائى، ومنافسته فى الأسواق المحلية والعالمية، ووجه رئيس الوزراء بدراسة الموضوع من كافة جوانبه وتقديم تقرير واف له.