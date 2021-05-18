حزب المؤتمر عن مبادرة مصر لـ إعمار غزة: رسالة من السيسى للعالم

جدة - نرمين السيد - ثمن الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، لافتًا إلى أنها بمثابة رسالة إلى العالم بأن مصر لا تنسى أشقائها.





وأضاف صميدة، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية ثابت ولا بد من وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والبدء فى عملية تفاوض مباشر للوصول لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف حتى تستطيع إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها أن تعيش فى سلام. وقال رئيس حزب المؤتمر، إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف المعاناة التى يعيشها قطاع عزة ابتداء من فتح معبر رفح ونقل الجرحى للعلاج فى المستشفيات المصرية، والمساعى الحثيثة والدائمة مع كل الأطراف الدولية للوصول لوقف فورى لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات ثم إعادة الإعمار التى قررت مصر أن تتبناها وبأياد مصرية.

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