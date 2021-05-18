المصريين الأحرار: استقرار المنطقة والعالم يبدأ من تحقيق مبادرة السيسى بغزة

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، باسمى آيات الفخر والاعتزاز، بخطوة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإطلاق مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة جراء الأحداث الأخيرة.





وقال الدكتور عصام خليل، إن مصر العُظمى يقترن اسمها بأنها سند أشقاؤها فى الأزمات والمحن عبر التاريخ، ولعل مبادرة الرئيس السيسى فى تخصيص 500 مليون دولارا لصالح إعادة الإعمار فى قطاع غزة، فضلا عن قيام شركات مصرية متخصصة الاشتراك فى تنفيذ، دليلا دامغًا على عظمة أم الدنيا رائدة الإنسانية وقائدة البناء والإعمار.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار فى بيان صحفى صادر بعدة لغات، أن الدولة المصرية التى تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وتمد يدها بالسلام للجميع هى ذاتها التى تبادر من قلب فرنسا بإعلان مبادرة إعمار غزة لصالح شعبها من الأشقاء.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الرئاسية وتناغم التحرك الكامل بين الأجهزة المعنية للدفاع عن حق دولة شقيقة وفتح أبوابنا لعلاج جرحى الأحداث يؤكد "أن أم الدنيا قد الدنيا"، مؤكدا أن تدخل القيادة المصرية فى رأب الصدع وحقن الدماء والسعى لإرساء استقرار فى فلسطين وتحقيق حلول جادة يحفظ المنطقة من شرار اللهب الذى يمتد ليطول العالم كله.

وأوضح خليل أن فلسطين ليست دولة شقيقة فحسب بينما تحتضن أرضها مقدساتنا جميعا وتمثل لبلادنا قضية عادلة ندافع عنها بشرف، ونؤكد أن خطوات رئيس مصر غير المسبوقة نابعة من قلب مصرى أصيل هدفه النبيل صون الإنسانية وحقن الدماء.

وأشار إلى أن فلسطين تمثل عمق استراتيجى غاية الأهمية وتحقيق استقرارها ضرورة ملحة والتوانى عنها يحدث ما لا يحمد عقباه على المنطقة ويطول العالم أجمع.