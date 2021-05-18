عاجل.. الأزهر يشيد بمبادرة السيسى لإعادة إعمار غزة: قضية مصر الأولى

جدة - نرمين السيد - أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





وأكد الأزهر، وفقا لبيان صحفى، أن هذه المبادرة ترجمة فعلية للعقيدة المصرية الراسخة من أن القضية الفلسطينية هى قضية المصريين والعرب الأولى، وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ودعا الأزهر المجتمع الدولى للمشاركة فى دعم هذه المبادرة الإنسانية، والتضامن من أجل توفير الحاجات الأساسية للعائلات الفلسطينية التى تضررت جراء هذا العدوان الصهيونى الغاشم، مؤكدا أن التضامن مع الشعب الفلسطينى فى هذا الظروف العصيبة هو واجب شرعى وإنسانى، سائلا المولى عز وجل أن يرزق فلسطين الأمن والأمان، وأن ينعم على هذا البلد الشقيق وهذا الشعب المظلوم بالسكينة والاستقرار.

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