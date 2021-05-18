عاجل.. الإنجيلية: مبادرة إعمار غزة تؤكد أن مصر قلب الوطن العربى النابض

جدة - نرمين السيد - أشادت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، بكل فخر واعتزاز، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم مصر 500 مليون دولار لصالحِ إعادة الإعمار فى قطاعِ غزة.





وذكرت الطائفة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء: "نؤيد وندعم موقف الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مساندة الشعب الفلسطينى سياسيًا واقتصاديًا، للتأكيد أمام العالم أجمع بأن مصر هى قلب الوطن العربى النابض بالأصالة والإنسانية". وتابع البيان: "نشجع جميع الجهود التى يقوم بها المجتمع الدولى فى هذا الشأن، ونصلى دائمًا من أجل أن يحفظ الله مصر ورئيسها وشعبها، من أجل سلام وطمأنينة المنطقة والعالم".

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