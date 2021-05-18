عاجل.. الوطنية للتدريب: 5 منح كاملة للأشقاء الفلسطينيين فى البرنامج الرئاسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تسخيرها لكل إمكاناتها لدعم وتطوير الكوادر البشرية الشابة بدولة فلسطين وتأهيلهم بالبرامج المختلفة التى تقدمها بالشراكة مع كبريات المؤسسات الدولية لتمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا وغيرها من الموضوعات والأنشطة المخصصة لتدريب الكوادر القيادية ليمتد قطار التنمية من مصر إلى فلسطين.





وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن المبادرة المصرية المخصصة لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة. وذكر بيان الأكاديمية أنه سيتم تخصيص 5 منح كاملة فى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الرابعة ليتدرب و يدرس الأشقاء الفلسطينيين جنبا إلى جنب مع أشقائهم المصريين، كما سيتم إتاحة برنامج تدريبى لـ200 متدرب على مهارات القيادة و الإدارة للأشقاء الفلسطينيين عبر المنصة الإلكترونية للأكاديمية، وكذلك سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية لتنفيذ برنامج تدريبى للكوادر الفلسطينية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

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