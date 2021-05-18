السفير المصري بباريس يتسلم أطلس فرنسي يوضح الخريطة الحقيقية لفلسطين

استقبل علاء يوسف سفير مصر بفرنسا عددا من رموز وقيادات الجالية المصرية بباريس بمشاركة الوزير المفوض شريف الديواني قنصل عام مصر في باريس والمستشار شريف عمارة.

وسلم نشأت الحصري رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا السفير علاء يوسف أطلس صادر من فرنسا يبين الخريطة الحقيقية لدولة فلسطين التي يتم تغيير معالمها ويبين مصرية (أم الرشراش) إيلات وطالب الدكتور عاطف طرفه عميد الجالية المصرية في فرنسا بضرورة وإعادة وأسترجاع الأراضي المصرية وعدم التفريط بذرة تراب أو قطرة ماء لهذ الوطن العظيم.

وأكد السفير على أهمية التعاون مع الدبلوماسية المصرية الشعبية ممثلة في قيادات الجالية الذين اخذوا على عاتقهم العمل العام والمجتمعي لدعم الوطن في مجالات عديدة ومنها مساعدة أبناء الجالية لتحقيق مطالبهم في إطار القانون وبث الوعي والتوعية والرد على الاشاعات والمعلومات المغلوطة التي تحاول النيل من الوطن.

وأكد على عمق العلاقات المشتركة بين مصر وفرنسا واهميتها بالنسبة للبلدين، وحضر اللقاء عن الأتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا

عبد الحميد نقريش الأمين العام للأتحاد، وجبريل محفوظ مقرر عام الأتحاد ورئيس جمعية التضامن المصري الفرنسى، والشيخ محمد أبو الحديد

إمام مسجد شافي لاري عضو الأتحاد.