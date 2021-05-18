وزير الأوقاف : نؤيد ونثمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي...

باسمي وباسم وزارة الأوقاف وجميع العاملين بها نؤيد ونثمن المبادرةالمصرية التي أطلقها سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة, فهذه مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة , وندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية.
ونؤكد أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي ، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين ، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها.
كما نؤكد أن موقف الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومصالحه المعتبرة، مع عدم التفريط في أي من ثوابت الحق الفلسطيني وأهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيه "حزيران" ١٩٦٧ م وعاصمتها القدس الشريف.
وقد خصصنا خمسين مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة.
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