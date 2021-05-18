ثمن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة, قائلا:"هذه مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة , وندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية .
أضاف :"وقد خصصنا خمسين مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة" .
وقال وزير الأوقاف :"ونؤكد أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي ، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين ، وثالث الحرمين ، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها".
تابع:" كما نؤكد أن موقف الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومصالحه المعتبرة ، مع عدم التفريط في أي من ثوابت الحق الفلسطيني وأهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيه "حزيران" ١٩٦٧ م وعاصمتها القدس الشريف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يثمن مبادرة الرئيس السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ويعلن تخصيص 50 مليون جنيه من موارد وزارة الأوقاف كمساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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