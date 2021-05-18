الأكاديمية الوطنية للتدريب تخصص 5 منح كاملة في البرنامج الرئاسي للأشقاء الفلسطينيين وتدريب 200 علي مهارات القيادة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المبادرة المصرية المخصصة لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها ستقوم بتسخير كافة إمكاناتها لدعم تطوير الكوادر البشرية الشابة بدولة فلسطين وتأهيلهم بالبرامج المختلفة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع كبريات المؤسسات الدولية لتمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا وغيرها من الموضوعات والأنشطة المخصصة لتدريب الكوادر القيادية ليمتد قطار التنمية من مصر إلى فلسطين.

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه بداية لتنفيذ ذلك التوجيه سيتم تخصيص عدد 5 منح كاملة في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الرابعة ليتدرب ويدرس الأشقاء الفلسطينيين جنباً إلي جنب مع أشقائهم المصريين، كما سيتم إتاحة برنامج تدريبي لعدد 200 متدرب علي مهارات القيادة والإدارة للأشقاء الفلسطينيين عبر المنصة الإلكترونية للأكاديمية، كذلك سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية لتنفيذ برنامج تدريبي للكوادر الفلسطينية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.