المصريين الأحرار: القيادة المصرية تهدف سلام العالم بخطوة إعمار غزة

اعتبر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أن خطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة جراء الأحداث الأخيرة، يؤكد إن مصر العُظمى يقترن اسمها بأنها سند أشقاؤها في الأزمات والمحن عبر التاريخ.

وشدد أن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تخصيص ٥٠٠ مليون دولارا لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلا عن قيام شركات مصرية متخصصة الاشتراك في تنفيذ، دليلا دامغًا علي عظمة أم الدنيا رائدة الإنسانية وقائدة البناء والاعمار

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار في بيان له، أن الدولة المصرية التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وتمد يدها بالسلام للجميع هي ذاتها التي تبادر من قلب فرنسا بإعلان مبادرة إعمار غزة لصالح شعبها من الأشقاء.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الرئاسية وتناغم التحرك الكامل بين الأجهزة المعنية للدفاع عن حق دولة شقيقة وفتح أبوابنا لعلاج جرحي الأحداث يؤكد" أن أم الدنيا قد الدنيا" .

وأكد أن تدخل القيادة المصرية في رأب الصدع وحقن الدماء والسعي لإرساء استقرار في فلسطين وتحقيق حلول جادة يحفظ المنطقة من شرار اللهب الذي يمتد ليطول العالم كله.

وأوضح "خليل" أن فلسطين ليست دولة شقيقة فحسب بينما تحتضن أرضها مقدساتنا جميعا وتمثل لبلادنا قضية عادلة ندافع عنها بشرف، ونؤكد أن خطوات رئيس مصر غير المسبوقة نابعة من قلب مصري أصيل هدفه النبيل صون الإنسانية وحقن الدماء.

وأشار إلى أن فلسطين تمثل عمق استراتيجي غاية الأهمية وتحقيق استقرارها ضرورة ملحة والتواني عنها يحدث ما لا يحمد عقباه علي المنطقة ويطول العالم أجمع.