اعتبر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أن خطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة جراء الأحداث الأخيرة، يؤكد إن مصر العُظمى يقترن اسمها بأنها سند أشقاؤها في الأزمات والمحن عبر التاريخ.
وشدد أن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تخصيص ٥٠٠ مليون دولارا لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلا عن قيام شركات مصرية متخصصة الاشتراك في تنفيذ، دليلا دامغًا علي عظمة أم الدنيا رائدة الإنسانية وقائدة البناء والاعمار
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار في بيان له، أن الدولة المصرية التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وتمد يدها بالسلام للجميع هي ذاتها التي تبادر من قلب فرنسا بإعلان مبادرة إعمار غزة لصالح شعبها من الأشقاء.
وأشار إلى أن الدبلوماسية الرئاسية وتناغم التحرك الكامل بين الأجهزة المعنية للدفاع عن حق دولة شقيقة وفتح أبوابنا لعلاج جرحي الأحداث يؤكد" أن أم الدنيا قد الدنيا" .
وأكد أن تدخل القيادة المصرية في رأب الصدع وحقن الدماء والسعي لإرساء استقرار في فلسطين وتحقيق حلول جادة يحفظ المنطقة من شرار اللهب الذي يمتد ليطول العالم كله.
وأوضح "خليل" أن فلسطين ليست دولة شقيقة فحسب بينما تحتضن أرضها مقدساتنا جميعا وتمثل لبلادنا قضية عادلة ندافع عنها بشرف، ونؤكد أن خطوات رئيس مصر غير المسبوقة نابعة من قلب مصري أصيل هدفه النبيل صون الإنسانية وحقن الدماء.
وأشار إلى أن فلسطين تمثل عمق استراتيجي غاية الأهمية وتحقيق استقرارها ضرورة ملحة والتواني عنها يحدث ما لا يحمد عقباه علي المنطقة ويطول العالم أجمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصريين الأحرار: القيادة المصرية تهدف سلام العالم بخطوة إعمار غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.