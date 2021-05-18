مفتى الجمهورية: الرئيس السيسي يحمل أمانة القضية الفلسطينية بشرف ونزاهة دون مساومة

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تأييده الكامل لكافة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأشقاء في فلسطين بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار.

وأكد فضيلة المفتي أن إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص هذا المبلغ يؤكد موقف مصر الدائم والثابت من القضية الفلسطينية وضرورة وقف أعمال العنف في أسرع وققت، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، مشيراً إلى أن مصر الكبيرة بقيادتها ومؤسساتها ستظل الحماية والأمان لجميع دول المنطقة وشعوبها بما تملكه من إرادة سياسية ومقدرات كبيرة قادرة علي الحفاظ علي الحقوق المشروعة ودعم عمليات التنمية ومحاصرة العنف والإرهاب .

وأشار فضيلة المفتي في بيانه إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحمل أمانة القضية الفلسطينية بشرف ونزاهة دون مساومة أو مقايضة إيمانا بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها في السلام الآمن الذي لا يقبل الانتهاك من الجانب الإسرائيلي ، ووضع القواعد الملزمة التى تحول دون المساس بأمن الشعب الفلسطيني مستقبلا، موضحاً أن موقف مصر ومؤسساتها من القضية الفلسطينية سيظل علامة فخر واعتزاز لكل مصري عاشق تراب وطنه ، وأن الخونة والمشككين في تلك المواقف المصرية شهود زور شهادتهم مجروحة وقولهم مردود على أنفسهم .