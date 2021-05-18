/631477/محمد-زين-الدين-تقديم-٥٠٠-مليون-دولار-لإعادة-إعمار-غزة-تحرك-عملي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تعبير حقيقي عن موقف مصر الداعم والمساند الدائم للقضية الفلسطينية،مشيرا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الاخيرة، تحرك عملي من مصر لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

اعادة اعمار فلسطين

وقال النائب محمد زين الدين أن مصر لم تكتف فقط ببيانات الإدانة والشجب، متابعا: مصر لم تدفن رأسها في الرمال مثل الكثير من الدول أو المنظمات الدولية، بل قامت بكافة الجهود سواء الدبلوماسية أو التحركات على الأرض لمساندة القضية الفلسطينية.

دور مصر فى القضية الفلسطينية

ولفت النائب محمد عبد زين الدين عضو مجلس النواب، إلى أن الدور المصري لم ولن يتوقف في دعم ومساندة القضية الفلسطينية والحفاظ على كافة حقوقه المشروعة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية فتحت معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لاستقبال الحالات الانسانية من المصابين والجرحي جراء القصف العشوائي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، فى محاولات لتهجير اهالي حي الشيخ جراح، لانشاء مزيدا من المستوطنات اليهودية فى القدس المحتلة ، فضلا عن ارسال المساعدات الطبية والغذائية، وندب عدد من اطباء الاطقم الطبية المصرية للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخزويد للمساهمة فى علاج الحالات القادمة من فلسطين بمساعدة الهلال الاحمر .