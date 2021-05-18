/631478/عبدالحميد-حسن-موسيماني-ضعيف-فنيا-والأهلي-كبير-عليه

قال عبدالحميد حسن مهاجم النادي الأسبق أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ضعيف فنيا ولا يمتلك المقومات الفنية اللازمة لقيادة المارد الأحمر وأن مستوى الفريق في هبوط حاد في الفترة الأخيرة .

وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات تليفزيونية أن المدرب الجنوب إفريقي أقل فنيا من النادي الأهلي حيث أن الفريق في الفترة الماضية يعيش فترة من عدم الاستقرار الفني وهناك هبوط حاد في مستوى العديد من الللاعبين , كما أن الفريق يفتقد للجمل التكتيكية والفنية المعتادة عنه واقتصارها على الكرات الطولية فقط من جانب كلا من عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة

وأكمل ميدو تصريحات قائلا أن النادي الأهلي يحقق المرجو منه في البطولة الإفريقية حتى الان ولكن هناك تخبط فني كبير في المستوى الفني والأداء لبعض اللاعبين مكملا أن الحظ لن يقف مع موسيماني باستمرار وانه يجب عليه أن يطور من نفسه ومن الفريق في المرحلة المقبلة إذا ما أراد الاستمرار في منصبه كمدير فني للنادي الاهلي في الموسم المقبل.

الشحات نجم كبير ولكن يحتاج بعض الدعم

وتابع ميدو قائلا: الشحات يتعرض في الفترة الأخيرة للعديد من الانتقادات هو لاعب كبير ولكن يحتاج للدعم من قبل الجمهور.

وأنهى ميدو كلامه قائلا:بواليا لم يظهر حتى الأن بالشكل المطلوب مع النادي الأهلي وأفضل خروجه إعارة في الفترة المقبلة, ولن أدافع عن مروان محسن بعد الإعلان الاخير الذي ظهر فيه .

يذكر أن النادي الأهلي قد سافر إلى جنوب إفريقيا مساء أمس الاثنين استعدادا لملاقاة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها عصر السبت على ملعب بريتوريا