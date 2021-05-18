مستقبل وطن: نؤيد مبادرة الرئيس بتخصيص مبلغ 500مليون دولار لـ«إعمار غزة» ويؤكد:الحزب سيضطلع بدوره لدعم الأشقاء

/631479/مستقبل-وطن-نؤيد-مبادرة-الرئيس-بتخصيص-مبلغ-500مليون-دولار-لـإعمار-غزة-ويؤكدالحزب-سيضطلع-بدوره-لدعم-الأشقاء

جاء ذلك فى بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، مؤكدا دعمه وتأييده لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،بتخصيص مبلغ 500مليون دولار لصالح عملية إعادة اعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى عملية الاعمار.

كما أكد الحزب عن فخره واعتزازه لما تقوم به القيادة المصرية فى دعم القضية الفلسطينة والقضايا العربية بشكل عام وأن الحزب سيضطع بدوره بدعم الأشقاء الفلسطينين فى إطار توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي ودعم إعمار غزة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت أيضا أنها تابعت بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصريه من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقيةكما توجهت بالشكر والاعتزاز للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قيامه بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار في الدولة الفلسطينية.

وقالت أيضا :"ها هي مصر تثبت كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بأنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل، وإن التنسيقية تدعو الجميع للمشاركة في دعم القيادة السياسية في هذه المبادرة لتكون التنمية في الأراضي الفلسطينة امتدادًا للتنمية في مصر كما تؤكد مصر بصدق قيادتها أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.