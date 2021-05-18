/631480/طارق-رضوان-تخصيص-الرئيس-500-مليون-دولار-لإعمار-غزة-انتصار-لحقوق-الفلسطينيين

ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي فى باريس عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.

تطورات الاوضاع فى الاراضي الفلسطينية

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، فى بيان له اصدره اليوم ان اعلان الرئيس السيسى لهذه المبادرة خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

مسئولية تاريخية لدعم فلسطين

ولفت النائب طارق رضوان عضو مجلس النوابن إلى أن هذه المبادرة دليل قاطع على دعم مصر للفلسطينيين وانتصارا لحقوق الانسان الفلسطينى، لتجاوز الازمات التى تسببت فيها الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع المجتمع الدولى بأسره امام مسئولياته التاريخية لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى والوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.

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ووجه النائب طارق رضوان بخالص التحية للأطقم الطبية المصرية ورجال الإسعاف فى علاج وانقاذ الفلسطينيين الذين اصيبوا من الاعتداءات الاسرائيلية داخل مستشفيات شمال سيناء والمستشفيات المصرية مطالباً من المجتمع الدولى المساهمة المالية لاعادة إعمار غزة بعد الدمار الذى لحق بها نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية فى القطاع.