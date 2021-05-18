/631482/تطورات-مثيرة-في-أزمة-خصم-النقاط-من-الإسماعيلي-تفاصيل

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن عدم التنازل في المستحقات الواجبه للنادي على الإسماعيلي ، مشددا أنه لا تفاوض مرى أخرى مع الدروايش بخصوص تلك الأزمة ، وذلك خلال تصريحات إذاعية.

وقال محمد الطويلة : " النجوم لن يتنازل عن حقوقه في أزمة إبراهيم حسن ، والموضوع أنتهى بالنسبا لنا في تلك الأزمة ولن نتفاوض على حل مرة أخرى بطريقة ودية ".

الطويلة يطالب بخصم 6 نقاط من الإسماعيلي

وتابع الطويلة : " في حالة عدم الحصول على المستحقات في الوقت المحدد سنقوم بتصعيد الأمر مرة أخرى للإتحاد الدولي ، لأننا أنتظرنا حل الأمور بشكل ودي وهذا لم يحدث ، لذلك لن نتنازل عن حقوقنا".

الإسماعيلي يتلقى إخطار بخصم الثلاث نقاط

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطاباً رسمياً للنادي الإسماعيلي يفيد أن لجنة الاستئناف بالجبلاية رفضت التظلم الذي قدمه الدروايش بخصوص خصم 3 نقاط من الفريق على خلفية ازمة إبراهيم حسن لصالح نادي النجوم.

وكانت اللجنة قد أفادت أنه في حالة عدم تنفيذ النادي الإسماعيلي لحكم المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" لصالح نادي النجوم خلال 30 يومًا من تاريخ 23 من فبراير الماضي سيتم خصم الثلاث نقاط بشكل نهائي وبذلك أصبح باتًا ونهائيًا الخصم النهائي ولا يجوز الطعن عليه مرى أخرى.

وطالب محمد الطويلة رئيس نادي النجوم طالب اتحاد الكرة بضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من تشديد العقوبة والتي تتمثل في خصم 6 نقاط من النادي الإسماعيلي طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وذلك عقب رفض الدروايش تنفيذ المرحلة التي تقضي بخصم ثلاث نقاط من النادي حسب ما أعلنته المحكمة الرياضية الدولية "الكاس".

تشكيل الإسماعيلي في الدوري

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : محمد صادق، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل.

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خط الهجوم: احمد مدبولي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على دكة بدلاء الدروايش التالي: محمد صبحي، احمد كاستيلو، باهر المحمدي، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد الشامي، محمود دونجا، آري بابل، شيلونجو.