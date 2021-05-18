رابط موقع تسجيل لقاح كورونا وكيفية الحجز.. بالخطوات

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رابط موقع تسجيل اللقاح وكيفية الحجز، لايزال المواطنون يبحثون عن الرابط لتسجيل بياناتهم منتظرين موعد تلقي اللقاح ليكونوا في مأمن بعيدًا عن الكوارث التي تحدث بسبب فيروس كورونا المستجد، فبعد مرور عامين على ظهور ذاك الفيروس القاتل تمكن العلماء من اكتشاف اللقاح الذي من خلاله يستطيع المريض مقاومة شراسة كورونا.

دوت الخليج يرصد كيفية التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح بطريقة آمنة وسهلة، ودون جهد منك فقط عليك إتباع عدد من الخطوات لتأكيد حجزك.

رابط موقع تسجيل اللقاح

ازدادت العمليات البحثية من جديد على رابط موقع تسجيل اللقاح عبر محرك البحث "جوجل"، تزمنًا مع ارتفاع عدد إصابات كورونا من جديد في مصر خلال الفترة الماضية لتأخذ المنحنى التصاعدي بعدما عادت لفترة طويلة، ما تسبب في قلق العديد من المواطنين ليبحثون عن رابط موقع تسجيل اللقاح.

يمكنك التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الرابط التالي أو الضغط عليه مرة واحدة ليتم نقلك إلى الموقع الرسمي لملىء بياناتك الشخصية https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

تظهر أمامك صفحة بها ايقونتين الأولى التسجيل لطلب اللقاح والأخرى متابعة حالة الطلب، عليك اختيار تسجيل اللقاح، وبعدها تختار الفئة التابع لها إن كنت من أصحاب الأمراض المزمنة، أو العاملين في القطاع الطبي، أو فئات أخرى.

تسجيل بياناتك للحصول على لقاح فيروس كورونا

يمكنك تسجيل بياناتك الشخصية المكونة من الأسم ورقم الهاتف والرقم القومي وتاريخ الميلاد، والمحافظة التابع لها، وإن كنت تعاني من أمراض مزمنة، ومع إنتهاء ملىء البيانات اضغط استكمال واتبع الخطوات حتى تظهر لك علامة قمت بالتسجيل.

فيروس كورونا في مصر

كان قد أكد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن مصر اقتربت من تطعيم 2 مليون مواطن حتى الآن، دون ظهور أي آثار جانبية خطيرة على المواطنين تثير المخاوف من اللقاحات المستخدمة في مصر.

الجدير بالذكر، أنه تم تسجيل 1188 حالات جديدة آخر 24 ساعة، والتي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 61 حالة جديدة.