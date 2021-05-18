/631485/وليد-صلاح-الدين--هؤلاء-هم-نجوم-الأهلي-والباقي-لسه-بدري-عليه

أكد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق أن فريق الكرة في النادي يسير بشكل مميز في البطولة الافريقية تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني وانه نجح في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الابطال أمام صن داونز وذلك بعد الفوز عليه بنتيجه 2:0 يوم السبت الماضي على ملعب الأهلي وي السلام.

وقال صلاح الدين في تصريحات تليفويونية خاصة عن أداء اللاعبين في الفترة الماضية مع النادي الاهلي قائلا "حتى الآن محمد الشناوي وأليو ديانج وعلي معلول هم (سوبر ستار) الأهلي، أما باقي اللاعبين يلعبون على سطر وسطر".

الشحات وكهربا «مش» سوبر ستار

وبالحديث عن أداء ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود كهربا، قال وليد صلاح الدين: "الكرة في ملعبهما، عليهما الاجتهاد أكثر من ذلك، لأنهما ما زالا لم يصلا إلى مرحلة (السوبر ستار)". كلا اللاعبان لم يؤديا المطلوب منهما حتى الأن وما زال الجمهور ينتظر منهم الكثير

رعونة الزمالك السبب في خروجه من الابطال

وأضاف: "الزمالك يعاني من رعونة في مسألة الضغط على الخصم، وهذا سبب خروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن الزمالك قد خرج من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام وذلك بعد ما أـى في المركز الثالث في مجموعته برصيد 8 نقاط بعد كلا من مولودية الجزائر الذي احتل وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط والترجي المتصدر برصيد 11 نقطة .

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وشهدت قائمة مباراة النادي الأهلي كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

فيما استبعد كلا من مروان محسن من القائمة وذلك بعد تعرضه لإصابة في المران النهائي قبل السفر لجنوب إفريقيا، بجانب استبعاد مصطفى شوبير بعد إصابته بفيروس كورونا