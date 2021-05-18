منة شلبي طبيبة عيون بمسلسل ليه لأ الجزء الثاني..تعرف على تفاصيل القصة

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شوق عبد الله أبو الفتوح منتج العمل متابعيه، للجزء الثاني من مسلسل ليه لأ، المقرر عرضه على منصة شاهد VIP الرقمية.

دوت الخليج يكشف موعد انطلاق الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ على شاهد VIP، فضلًا عن الشخصية التي يجسدها أحمد حاتم و منة شلبي بالعمل الذي يترقبه الكثيرون.

عبد الله أبو الفتوح يروج لمسلسل ليه لأ الجزء الثاني

طرح أبو الفتوح بوستر دعائي للجزء الثاني من ليه لأ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهرت فيه بطلة العمل منة شلبي وهي تحمل طفلها، وعلق قائلًا: "على شاهد VIP.. قريبًا إن شاء الله"

شخصية أحمد حاتم و منة شلبي بمسلسل ليه لأ الجزء الثاني

و يجسد الفنان أحمد حاتم خلال مسلسل ليه لأ شخصية مهندس يدعى صلاح وتجمعه العديد من المشاهد ببطلة العمل، بينما تلعب النجمة منة شلبي دور طبيبة عيون تُسمى ندى.

ينتمي مسلسل"ليه لأ" الجزء الثاني إلى نوعية الأعمال 15 حلقة، وهو بطولة النجمة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم ومها أبو عوف، من تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، إنتاج عبد الله أبو الفتوح وإخراج مريم أبو عوف.

مسلسل ليه لأ الجزء الأول

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، عمر السعيد، هاني عادل، نادرين فرج، محسن محيي الدين، عمر الشناوي وصدقي ضخر.

تدور قصة المسلسل حول فتاة تُدعى عاليا تتعرض لمشكلات عدة مع أسرتها بسبب رغبتها فى الاستقلال ، فتقرر عاليا رفع راية التمرد على أسرتها والاستقلال بحياتها ومن هنا تبدأ فى مواجهة العديد من المشكلات مع الأسرة ، ويتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا ، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

آخر أعمال منة شلبي الفنية

وعلى الجانب الآخر، كانت آخر أعمال منة شلبي الدرامية مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وشاركها في البطولة آسر ياسين، سوسن بدر، خالد أنور، مي الغيطي، أحمد خالد صالح، محمد حاتم وعبد العزيز مخيون، من إخراج محمد شاكر خضير.