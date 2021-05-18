/631489/علاء-عابد-تقديم-مصر-500-مليون-دولار-لإعمار-غزة-يؤكد-اهتمام-القيادة-السياسية-بالقضية-الفلسطينية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، من اعتداءات وانتهاكلت ترتكب من جانب قوات الاحتلال، تأتي لتؤكد اهتمام وحرص القيادة السياسية المصرية بالقضية الفلسطينية شكلا وموضوعان، فضلا عن قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

دعم مصر لفلسطين

ولفت النائب علاء عابد عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية اليوم، إن مصر دائمًا تضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها، حيث قدمت كل الدعم للأشقاء الفلسطينين على كافة الأوجه، ففى المجال الصحي، تم فتح المستشفيات فى شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد لتقديم العلاج اللازم للمصابين القادمين من غزة بالمساعدة مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وارسال القوافل الطبية والغذائية إلى الفلسطينين.

حقوق الفلسطينين المشروعة

وأكد النائب علاء عابد عضو مجلس النواب، أن عملية إعادة الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيسي عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينين المشروعة في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

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وأشار النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن اعلان الرئيس السيسى لهذه المبادرة خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،بأنها دليل قاطع على استمرار دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين حيث ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه رئيسه ولها الاولويه لدي الشعب المصري والقياده السياسيه، وتؤكد حرص الرئيس علي وحدة الصف العربي والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.