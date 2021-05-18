/631490/عمرو-هندي-تخصيص-الرئيس-500-مليون-دولار-لإعمار-غزة-قرار-وطني
أشاد النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، بمبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مبلغ قدره 500مليون دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى عملية الإعمار.
عمرو هندي: القيادة السياسية عبرت عن اهتمامها بالقضية الفلسطينة
وتابع عضو مجلس النواب، عمرو هندي:" القيادة السياسية عبرت وبشكل كامل ومتكرر عن مدى اهتمامها بفلسطين كقضية محورية، بدءً من فتح معبر رفح لإسعاف المصابين ومرورًا بتقديم قوافل إلى المواطنين فى قطاع غزة، وحتى تقديم الدعم المالى".
عمرو هندي: مصر لها دور محورى فى الإقليم
وأكد وكيل سياحة النواب، عمرو هندي، على أهمية دور مصر المحورى فى الإقليم، وقدرتها على إدارة التحركات والوقوف بجوار الدول العربية، مضيفًا:" السيسي يعبر عن ضمير الأمة، لوقوفه ومساندته لكل الدول العربية".
عمرو هندي: لابد من وقف فورى لإطلاق النار
وتابع عضو مجلس النواب، عمرو هندي، حديثه قائلًا:” لابد من وقف فورى لإطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، فما تقوم به قوات الإحتلال يدخل فى إطار جرائم الحرب، وسط صمت تام من المجتمع الدولى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن عن مبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة. وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، عن قرار الرئيس بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة، نتيجة الاحداث الاخيرة.
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