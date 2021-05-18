/631491/آخرهم-٥٠٠-مليون-دولار-مبادرة-السيسي-مصر-تنتفض-من-أجل-فلسطين

الرئيس السيسي، ووزارة الخارجية، والأزهر، ووزارة الصحة.. كامل أركان الدولة المصرية وجهت من أجل مساعدة الدولة الفلسطينية في وجه العدوان الإسرائيلي.

نصف مليار لإعادة الإعمار

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة.

وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، عن قرار الرئيس بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة، نتيجة الاحداث الاخيرة.

كما قرر الرئيس، قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.

مصر تبذل جهودها

كما أكد الرئيس ضرورة عودة الهدوء في فلسطين وإنهاء العنف بصفة عاجلة، معربًا عن أمله في إنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعود الاستقرار في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تبذل جهودها من أجل وقف العنف.

فتح معبر رفح في شمال سيناء

كما فتحت السلطات المصرية، معبر رفح البري في شمال سيناء، لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة للقطاع.

سيارات إسعاف مصرية

كما وفرت مصر سيارات إسعاف مصرية، أمام المعبر لسرعة نقل المصابين للمستشفيات المصرية في شمال سيناء أو المحافظات الأخرى، وفقاً لما تقرره لجنة طبية تم تخصيصها لهذا الغرض.

فريق استجابة علي مدار 24 ساعة

وتم تكوين فريق استجابة علي مدار 24 ساعة في مقر الهلال الأحمر المصري، وتجهيز فرق المتطوعين لتوفير كافة احتياجات أى حالة تصل من قطاع غزة للأراضي المصرية .

وزير الخارجية والتهجير الممنهج

وأعلن أن التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنه عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس.

شكري أمام مجلس الأمن

وأكد شكري، أنه بعد 42 عامًا على إطلاق عملية السلام، لم تقدم إسرائيل شيئًا.

وأضاف: شهدنا استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس المحتلة ولم يراع الاحتلال الإسرائيلي حرمة الشهر الفضيل ولا حرمة عيد الفطر، مما أغضب الملايين حول العالم.

الأمام الطيب يدعم فلسطين

بينما دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.

ونشر الطيب عبر صفحته على الفيسبوك بوست بأكثر من لغة وكتب فيه:”

أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته… أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام..أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.