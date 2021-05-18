دوت الخليج يرصد كشف حساب "دينية النواب" خلال 120 يوم من العمل البرلماني

/631492/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-دينية-النواب-خلال-120-يوم-من-العمل-البرلماني

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لتجديد الخطاب الديني ومكافحة الأفكار المتطرفة، تبرز أهمية اللجنة الدينية في مجلس النواب، والتي تضم قامات أمثال رئيسها علي جمعة ووكيلها النائب أسامة العبد، ولفيف من النواب من أصحاب الخلفيات العلمية والعملية والشرعية.

ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي كشف حساب اللجنة التي يعول المجتمع المصري على قياداتها، بهدف إحلال الأمن والسلام، وفض التشابكات حول الموضوعات المتعلقة وثيقة الصلة بأحوال الشباب والأسرة والمرأة.

بدايات مبشرة

14 يناير، فاز الدكتور على جمعة عضو مجلس النواب، بالتزكية برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب، وذلك خلال انتخابات اللجان النوعية، كما فاز كل من النائب أسامة العبد حزب مستقبل وطن، ومنصف نجيب سليمان بوكالة اللجنة البرلمانية، ومحمد محمود هاشم "حزب مستقبل وطن "بأمانة السر.

15 يناير هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على تشكيلها، برئاسة الدكتور علي جمعة، والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، ومنصف نجيب سليمان وكيل اللجنة.

17 يناير، قال الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومفتى الديار المصرية السابق، إن رئاسة اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب هو تكليف قبل أن يكون تشريف، ومجلس النواب بلجانه له طريقة عمل وخبرة طويلة وواسعة ولائحة داخل المجلس، مشيرا أن اللجنة الدينية بالبرلمان تهتم بجميع المصريين وذلك لوجود وكيل بها من الأقباط.

وأكد على أنه يهتم كثيرا بقضايا الأسرة المصرية ونريد أن نطور ونغير ونتقدم خطوة للأمام من أجل إسعاد الأسرة ولكن كل هذا منضبط تحت سقف الشريعة الإسلامية .

وتابع جمعه خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن تجديد الخطاب الدينى أمر يحتاج إلى التأصيل والتوصيل وفكرة التأصيل تقوم على مايسمى بالمنهجية ولكن كله تحت سقف الشريعة، مشيرا أن النظام العام والأداب والمقاصد الشرعية لاتتغير ولكن الذى يتغير هى الصياغة فلايجوز في يوم من الأيام القول بأن الانتحار أو تعاطى المخدرات حلال، مؤكدا أن الأزهر الشريف أثبت اصلاته وقوته عبر التاريخ .

وواصل جمعة قائلا إن نظام الميراث هو أمر الهى غاية في الروعة، وعدم تطبيق الناس لهذا الأمر مثل تأخير أعطاء الحقوق من المواريث خاصة للمرأة في بعض المجتمعات هذا هو الخطأ، مضيفا أن الإفتاء يحتاج إلى عدة أمور منها إدراك النص وإنشاء ملكة كيفية تطبيق النص على الواقع، وأن سبب فوضى الفتاوى هو دخول غير المتخصصين، مؤكدا أن الاتصالات جعلت مايسمى بالسماء الواسعة ولابد من التعامل معها بقواعدها وعدم التصادم معها لانه سيؤدى إلى الاعتزال وهذا الاعتزال سيقودنا للتدهور.

جهود منظمة

18 يناير ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، محاور خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وتوافقت اللجنة خلال الاجتماع، علي محاور خطة عملها، وجاء فى مقدمتها مؤسسة الأزهر الشريف، والتعليم الأزهرى، وتشمل المعاهد الدينية والتعليم الجامعى، ومستشفيات جامعة الأزهر، كما شملت الخطة محور متعلق بوزارة الأوقاف والمساجد ودور العبادة، وشئون الدعوة الإسلامية وتضمنت الدعوة فى الداخل والخارج .

وأشارت اللجنة، إلي أنه سيتم بحث مدى إمكانية إعداد موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى وأخرى لإبراز جوانب العظمة والرقى فى الحضارة الإسلامية بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بذلك، كما اتفقت اللجنة على بحث سبل تنقية الخطاب بما يتناسب مع إدراك علماء الدين للواقع الذى نعيشه وضمان ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام ومنهجه الوسطى المعتدل .

وأوضحت اللجنة أنه سيتم دراسة أسباب عدم إطلاق قناة الأزهر الجديدة التى تقدم كل أنواع البرامج بمصداقية الأزهر ورسالته التى يتبناها، وكذلك مناقشة آليات المحافظة على الوسطية والاعتدال وعدم التطرف ورفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه .

وقررت اللجنة دراسة مشكلة زواج القاصرات وحلها من خلال لجنة مشتركة من الأزهر الشريف والأوقاف للحد من أثاره السلبية على المجتمع وتداعياته الخطيرة، كما قررت اللجنة وضع آليات لتعظيم الاستفادة من المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر ودراسة إمكانية تطبيق وتعميم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعليم الأزهرى"التابلت، اللوحات الذكية ،التعليم عن بعد، بنوك المعرفة ".

كما أكدت اللجنة على ضرورة متابعة التعليم الأزهرى الجامعى وإصلاحه وما قبل الجامعى والعمل على إصلاح العملية التعليمية بجميع أركانها والاهتمام باللغات الأجنبية بما يضمن وجود خريج أزهرى قادر على القيام بالدور المنوط به فى المجتمع من نشر الفكر الصحيح .

19 يناير عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعا برئاسة الدكتور على جمعة، لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص (وزارة الأوقاف، شئون الدعوة الإسلامية، الكنيسة المصرية).

وتطرق الاجتماع لمناقشة الملفات والقضايا المتعلقة بدور العبادة، وتمت إضافة بندين فى هذا الصدد، بشأن متابعة خطة وزارة الأوقاف فى صيانة المساجد ونظافتها وقضايا الإحلال والتجديد والإبدال للمساجد، ومتابعة جهود الوزارة في زيادة إيرادات صناديق المساجد والرقابة عليها.

وفى نهاية الاجتماع أقرت اللجنة (بالموافقة على مشروع خطة عمل اللجنة) فيما يخص (الأزهر، وزارة الأوقاف، شئون الدعوة الإسلامية، دار الإفتاء، الكنيسة المصرية).

وكانت اللجنة وضعت مؤخرا محاور خطة عملها فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وتوافقت علي محاور خطة عملها، وجاء فى مقدمتها مؤسسة الأزهر الشريف، والتعليم الأزهرى، وتشمل المعاهد الدينية والتعليم الجامعى، ومستشفيات جامعة الأزهر، كما شملت الخطة محور متعلق بوزارة الأوقاف والمساجد ودور العبادة، وشئون الدعوة الإسلامية وتضمنت الدعوة فى الداخل والخارج .

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم بحث مدى إمكانية إعداد موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى وأخرى لإبراز جوانب العظمة والرقى فى الحضارة الإسلامية بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بذلك، كما اتفقت اللجنة على بحث سبل تنقية الخطاب بما يتناسب مع إدراك علماء الدين للواقع الذى نعيشه وضمان ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام ومنهجه الوسطى المعتدل.

لقاءات مثمرة

21 يناير استقبل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك لبحث ومواصلة التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة، حيث أطلعه وزير الأوقاف على أهم وأحدث إصدارات الوزارة في مجال الخطاب الديني وتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات ، وضبط شئون هيئة الأوقاف وتعظيم مواردها ، وكذلك بعض إصداراتها في سلسلة (رؤية) للنشء وبعض المطويات التثقيفية التي تصدرها الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي ختام اللقاء أهداه وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله، تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية ، ولا سيما في مجال تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل المتطرفين ، معربًا عن سعادته بمواصلة التعاون التام بين وزارة الأوقاف ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر في دور انعقاده الجديدة.

24 يناير، قال الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ومفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الحياء هو أصل من أصول الاخلاق وأعلى شعبة من شعب الإيمان.

25 يناير، استعدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب لعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

26 يناير ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، بحضور وزير الأوقاف مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيري.

7 فبراير، عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، 3 اجتماعات لمناقشة بيان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

7 فبراير، أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور علي جمعة، هيئة الأوقاف المصرية، بتقديم تقرير إلي اللجنة، عن شروط الشفافية في حجج الوقف ونقص الأئمة.

8 فبراير، وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، خلال اجتماعها، بشكل نهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف.

15 مارس، ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصرى بخصوص خفض إيجار الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف.

28 مارس قال رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن ختان الإناث جريمة تستوجب العقاب، وأوضح على جمعة أن النبى لم يختن بناته ولم يأمر بذلك، وسحب الكلام من الكتب على الواقع المتغير غير سديد، والتجريم أمر يتفق مع الشرع الشريف .

9 مايو ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي، وأوصت بزيادة موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف ومديرياتها