/631493/عبدالوهاب-خليل-مبادرة-الرئيس-السيسي-لإعمار-غزة-تؤكد-دعم-مصر-الراسخ-للقضية-الفلسطينية

أشاد النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب وعضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلا عن قيام شركات مصرية متخصصة الاشتراك في تنفيذ، دليلا دامغًا علي عظمة أم الدنيا رائدة الإنسانية وقائدة البناء والاعمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية دائمًا ما تقف بجوار أشقائها الفلسطينين وتقدم لهم الدعم الكامل.

دور مصر الاقليمي

وأضاف النائب عبد الوهاب خليل، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن مصر قدمت الغالى والنفيس من أجل القضية الفلسطينية، وبذلت قصارى جهدها دون النظر لاعتبارات إقليمية أو دولية أو لحسابات شخصية، واستغلت دورها الإقليمى ومشاركتها فى المحافل الدولية لدعم القضية، فالقاهرة تعتبر فلسطين جزءا لا يتجزأ من أمنها القومى. ولفت خليل، إلى أن القيادة المصرية حريصة على رأب الصدع وحقن الدماء والسعي لإرساء استقرار في فلسطين ، مشيدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القدس وتأكيداته الدائمة بأن لا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية وضرورة وقف التغيير الديمجرافي للقدس.

اقرا ايضا :عمرو هندي: تخصيص الرئيس 500 مليون دولار لإعمار غزة قرار وطني

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

زيارة السيسي لفرنسا

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.