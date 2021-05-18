ثلاثة أندية تسعى وراء «مطرود» تشيلسي

كشف تقرير بريطاني اليوم الأثنين أن هنا عدة أندية تتسابق من أجل الحصول على خدمات الحارس الدولي الإسباني كيبا أزيبالاجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعدما أصبح كيبا بديلا للحارس السنغالي إدورد ميندي خلال المرحلة الماضية.

وأشارت صحيفة"ميرور" أن فريق لاتسيو الإيطالي أبرز المتنافسين للظفر بخدمات الحارس الاسباني كيبا ليحرس عرين النسور السماوية في الفترة المقبلة خاصة مع تقدم بيبي رينا في العمر اصبح الفريق بحاجه لحارس شاب للاستفادة من خدماته في الفترة المقبلة.

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وأكملت الصحيفة أن الفريق الإيطالي لا يعطي توماس ستاراكوشا الثقة الدائمة ولا يعتبره خيار دائم للفريق يمكن الاعتماد عليه في حاله إصابة بيبي رينا.

وأوضحت الصحيفة أن الفرصة باتت متاحة أمام لاتسيو للحصول على خدمات الحارس الإسباني الشاب كيبا في الفترة الحالية نظرا لكونه بديلا لإدورد ميندي وعدم اعتماد توخيل عليه بصفة أساسية.

ويواجه لاتسيو منافسه شرسه مع كلا من أتليتكو مدريد والذي يسعى للحصول على خدمات كيبا للحصول على بديل جيد لاوباك,كما يسعى أيضا أتليتك بيلباو إلى استعادة حارسه والذي رحل عنه منذ ثلاث سنوات في صفقة تعتبر من الأغلى في تاريخ النادي الباسكي.

مارتينز يقترب من التوقيع لإنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن فتح مفاوضاته مع المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينز والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم. وذكرت صحيفة " لاجزيت ديللو سبورت" أن مسؤولي إنتر ميلان الإيطالي قد توصلو إلى وكلاء اللاعب من أجل عقد جلسة للوصول للإتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب.

وأكملت الصحيفة أن إنتر لديه الرغبة في الإبقاء على مهاجمه الارجنتيني خلال السنوات المقبلة ,حيث طلب اللاعب الحصول على 4.5 مليون دولار سنويا فضلا عن الجوائز .

يذكر أن المهاجم الارجنتيني كان عنصرا فاعلا في فوز الفريق بالدوري الايطالي هذا الموسم حيث ساهم في إحراز 25 هدف بواقع تسجيل 19 هدف و 6 تمريرات حاسمة في 37 مباراة لعبها مع الفريق هذا الموسم.