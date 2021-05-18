/631495/السفير-الفلسطينى-لنواب-التنسيقية-مصر-هى-المدافع-الأول-عن-حقوق-الشعب-الفلسطيني

استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وفدا برلمانيا من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المؤلفة من ٤٨ عضو من مجلسي النواب والشيوخ المصري لإعلان التضامن والتأييد مع الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته للعدوان الهمجي الذي يشن من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وللتعبير عن تضامن الموقف المصري الشعبي إلى جانب الموقف الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك اليوم الثلاثاء في مقر السفارة بالقاهرة.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى لقاء مع السفير الفلسطيني

وضم الوفد البرلماني عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب طارق الخولي، وأمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد مقلد، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب محمد تيسير مطر.

السفير الفلسطينى: مصر هى السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني

وثمن السفير دياب اللوح الموقف المصري الرسمي والبرلماني والنقابي والشعبي مؤكداً أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومي وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأطلع السفير دياب اللوح البرلمانيين المصريين على اعتداءات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، محملا إياها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور الحاصل في الأوضاع بسبب جرائمها الممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، حيث تسارع وتيرة تصعيد العدوان الإسرائيلي بشكل وحشي ضد الشعب الفلسطيني في غزة ومدينة القدس، مشيرًا إلى ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان ومجازر دموية في قطاع غزة تحصد الأرواح وتشرد الأسر والعائلات، مستهدفة المدنيين والمباني السكنية والبنية التحتية والمقرات الإعلامية بشكل مُمنهج.

وطالب السفير دياب اللوح بضرورة تعزيز صمود المقدسيين على أرضهم في الشيخ جراح وعدم تهجيرهم قسرا، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية واحترام قدسيتها لأن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك خط أحمر، وطالب بإيقاف جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين على أهالي الضفة الغربية ، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أرضه.

ومن جهتهم أبلغ أعضاء الوفد تضامنهم و توفير الدعم الكامل من تنسيقية الأحزاب والبرلمان المصري للشعب الفلسطيني ضد الآلية العسكرية الصهيونية المتغطرسة، ورفضهم لكافة المحاولات والجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، أنهم يقفون خلف القيادة المصرية في دعمها الدائم لجهود حماية ومساندة الشعب الفلسطيني، ومخاطبة المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الاسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته فى إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، ودعم الجهود المصرية لوقف العدوان في غزة والقدس، والذى من شأنه حقن دماء الأبرياء، مؤكدين أن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

الجدير بالذكر تقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب لرئيس مجلس البرلمان المصري أول أمس لمناقشة مستجدات الوضع الفلسطينى فى ظل العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلى لبحث آليات الدعم المقدم من الدولة الفلسطينية للأشقاء في فلسطين خلال فترة العدوان و بحث آليات التنسيق مع الشُعَب البرلمانية الموازية فى الدول العربية وغيرها من دول العالم لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وكذلك أصدر مجلس النواب المصري بيانا حين اندلعت الهجمات على المسجد الأقصى مطالبين المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشريف، و معتبرين التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان وانتهاك صريح للمواثيق الدولية ، وأن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولن توجد دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس العربية.