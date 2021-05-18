/631496/بيان-هام-من-رئيس-صحة-النواب-بشأن-تطورات-أزمة-تكليف-الصيادلة

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، أنه وأعضاء اللجنة يتابعون عن كثب تطورات القرار الصادر من وزارة الصحة، بشأن تكليف الصيادلة خريجى دفعتى 2018 و 2019، مناشدًا جموع الصيادلة بالهدوء والتحلي بالصبر .

تكليف الصيادلة

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، أنه رفع توصيات لجنة الشؤون الصحية بشأن هذا الأمر إلى مجلس الوزراء، لافتا أن القرار الصادر من وزارة الصحة ويحمل رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تكليف الصيادلة دفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩، غير مخالف لقرار اللجنة حيث انه ينظم من تم تكليفهم بالفعل من الدفعتين والتي أصر اعضاء اللجنة على استكمال اجراءات تكليف باقي الدفعتين أسوة بزملائهم، وفق ما ينظمه القانون.

استكمال اجراءات تكليف دفعة 2018 من الصيادلة

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن اللجنة الزمت الحكومة باستكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان.

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وأوصت اللجنة بتكليف الدفعتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بالكامل، لافتا أن قرار اللجنة نص على حصر كل دفعة 2018 كاملة وتكليفها، وعمل جدول زمني للمتبقي من 2019 كاملة وتكليفهم طبقًا لجدول زمني، كذلك عمل تظلمات لمن تم تكليفهم في أماكن بعيدة.

ودعا الدكتور أشرف حاتم، جموع الصيادلة المتضررين من القرار الذي صدر عن وزارة الصحة، بضبط النفس لتحقيق مطالبهم المستحقة لقضيتهم العادلة، مشددًا على أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لحل الأزمة وتكليف جميع الصيادلة. حفظ الله مصر وشعبها