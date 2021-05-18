حازم الجندى: مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزّة تحمل رسائل هامة

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حازم الجندى: مبادرة الرئيس أكدت دور مصر الداعم للشعب الفلسطيني

وقال عضو مجلس الشيوخ حازم الجندى، إن المبادرة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى أكدت دور مصر الداعم والمساند للشعب الفلسطيني، وأن مبادرة الرئيس السيسى بعثت برسالة هامة للشعب الفلسطيني أنّ مصر معكم وتساندكم ولن تتأخر عن ممارسة دورها لدعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال الدعم السياسى والدبلوماسى والمادى، كما أنها جاءت ردا على كل المشككين الذين هاجموا الموقف المصري لتقطع ألسنتهم، وتؤكد للعالم أن مصر لم ولن تتخلى يوماً عن القضية الفلسطينية.

حازم الجندي: مصر لم تدفن رأيها فى الرمال

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، حازم الجندي:” مصر لم تكتف فقط ببيانات الإدانة والشجب كما فعل البعض، متابعاً : مصر لم تدفن رأسها في الرمال مثل الكثير من الدول أو المنظمات الدولية، بل قامت بكافة الجهود سواء الدبلوماسية أو التحركات على الأرض لمساندة القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إلى أنّ القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية مصر الأولى، ولذلك حرص الرئيس على الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين ليس غريب على الاطلاق.

وكان الرئيس السيسي، قد أعلن تخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار لإعمار قطاع غزة، بعد تضرره من القصف المتكرر من الجانب الاسرائيلي.