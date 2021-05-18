/631497/حازم-الجندى-مبادرة-الرئيس-لإعادة-إعمار-غزة-تحمل-رسائل-هامة
أشاد المهندس حازم الجندى، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيس لإعادة إعمار غزّة وتخصيص ٥٠٠ مليون دولار كمساهمة مصرية.
حازم الجندى: مبادرة الرئيس أكدت دور مصر الداعم للشعب الفلسطيني
وقال عضو مجلس الشيوخ حازم الجندى، إن المبادرة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى أكدت دور مصر الداعم والمساند للشعب الفلسطيني، وأن مبادرة الرئيس السيسى بعثت برسالة هامة للشعب الفلسطيني أنّ مصر معكم وتساندكم ولن تتأخر عن ممارسة دورها لدعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال الدعم السياسى والدبلوماسى والمادى، كما أنها جاءت ردا على كل المشككين الذين هاجموا الموقف المصري لتقطع ألسنتهم، وتؤكد للعالم أن مصر لم ولن تتخلى يوماً عن القضية الفلسطينية.
حازم الجندي: مصر لم تدفن رأيها فى الرمال
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، حازم الجندي:” مصر لم تكتف فقط ببيانات الإدانة والشجب كما فعل البعض، متابعاً : مصر لم تدفن رأسها في الرمال مثل الكثير من الدول أو المنظمات الدولية، بل قامت بكافة الجهود سواء الدبلوماسية أو التحركات على الأرض لمساندة القضية الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إلى أنّ القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية مصر الأولى، ولذلك حرص الرئيس على الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين ليس غريب على الاطلاق.
وكان الرئيس السيسي، قد أعلن تخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار لإعمار قطاع غزة، بعد تضرره من القصف المتكرر من الجانب الاسرائيلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حازم الجندى: مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزّة تحمل رسائل هامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.