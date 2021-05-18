/631498/محمد-السلاب-تخصيص-٥٠٠-مليون-لإعمار-غزة-يثبت-دور-مصر-المحوري

قال النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة، يثبت للعالم كله أن مصر دولة كبيرة ورائدة وذات دور محوري في الإقليم، واصفا الرئيس السيسي بأنه رجل يعرف قدر مصر العظيم والمكانة التى تستحقها بين الأمم.

حدود الأمن القومي المصري

وأكد النائب محمد السلاب، عضو مجلس النوابن أن مصر كانت سباقة بالإعلان عن تخصيص مبالغ مالية لإعادة إعمار غزة وإزالة آثار العدوان، وهذا أمر له أهمية إستراتيجية كبرى ويكشف أن القيادة السياسية تعرف جيدا أن حدود الأمن القومي لمصر تبدأ من خارجها وأن تأمين قطاع غزة هام لمصر تماما كما هو هام لأبناء غزة.

دور مصر الاقليمي

وأشار النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب إلى أن مصر تعرضت لكثير من المؤامرات خلال العقد الماضي استهدفت في الأساس تقويض دورها الإقليمي وأن تنحصر مشاغل الدولة في همومها الداخلية فقط وهو أمر لا يليق بدولة مثل مصر.

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وثمن النائب محمد السلاب ،عضو مجلس النواب، الدور المصري في الأحداث الأخيرة كان محوري للغاية وشهد به الخصوم قبل الأصدقاء، لتثبت مصر دائما أنها كبيرة وعظيمة وسند لجميع الأشقاء".

وتجدر الاشارة إلى أن السلطات المصرية قد فتحت معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، لاستقبال حالات الجرحي والمصابين من الفلسطينين، اثر القصف العشوائي للاحتلال الاسرائييلي على قطاع غزة