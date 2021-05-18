صور.. افتتاح المتحف الأثرى بمطار القاهرة الدولى

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، يرافقه الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، المتحف الأثرى بمطار القاهرة الدولى، والذى يضم حوالى 70 قطعة أثرية تحكى تاريخ الحضارة المصرية القديمة.





وافتتح وزيرا السياحة والآثار والطيران المدنى - وفقا لبيان وزارة الطيران اليوم- قاعات المتحف الأثرى بمبنى الركاب رقم 2 و 3 بمطار القاهرة، حيث تم تخصيص قاعتين بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 والصالة الموجودة أمام استراحة رجال الأعمال بصالة سفر مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك للترويج للسياحة الثقافية فى مصر وجذب وتشجيع السائحين وخاصة الركاب الترانزيت لزيارة الأماكن والمتاحف الأثرية والتاريخية لما يتضمنه المتحف من قطع أثرية متنوعة تعود لعصور مصر المختلفة.

وحددت وزارة السياحة والآثار، رسوم دخول المتحف للزائرين من الركاب المسافرين، لتكون 25 جنيها مصريا للمصريين والعرب، 3 دولارات أمريكية للأجنبى، وحددت رسوم التصوير الفوتوغرافى 20 جنيها للمصرى والعربى و50 جنيها للراكب الأجنبى، ووضعت رسوما إضافية تقدر بـ 10 جنيهات على دخول الكاميرا للمصريين والعرب، وتكون 20 جنيها للأجانب.

وبمناسبة الافتتاح الرسمى، للمتحف الأثرى، تم إعلان فتح أبوابه، اليوم، مجانا أمام الزوار من الركاب والمسافرين وأيضا ركاب الترانزيت، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع سلطات مطار القاهرة الدولى، قد أنهت كافة الأعمال بالقاعة المخصصة للمتحف، كما تم وضع القطع الأثرية وتوزيعها داخل فتارين العرض طبقا لسيناريو العرض المتحفى، والانتهاء من أعمال الإضاءة والبطاقات التعريفية للقطع.

وكان متحف مطار القاهرة الدولى للآثار، قد تم افتتاحه من قبل عام 2006 وإيمانا بالدور الذى يلعبه هذا المتحف فى الترويج للسياحة الثقافية بمصر قررت الوزارة توسعة المتحف وتغير قاعة العرض بقاعة أكبر بنفس المبنى وإضافة عدد أكبر من القطع لإثراء العرض به، وأصبح يضم الآن حوالى 70 قطعة أثرية، بعد أن كان يضم قرابة 36 قطعة أثرية.

ومن المتوقع أن تكون القاعات الأثرية بمطار القاهرة الدولى، لها دور مهم كعنصر جذب جديد بمطار القاهرة، وذلك للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت، حيث أن المتحف يوجد بصالة عرض بمبني ركاب 3، والذى يعد أكبر مبانى الركاب بالمطار وأكثرهم تشغيلا للرحلات الجوية على مدار اليوم، حيث يضم جميع رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى أنه مخصص لجميع رحلات شركات تحالف ستار العالمى.