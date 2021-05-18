الحرية المصرى عن مبادرة السيسى: ستظل مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب الحرية المصرى، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق الفلسطينية المتضررة من العدوان الإسرائيلى الأخير، معتبرا هذا القرار قراراً وطنياً من الرئيس بالإضافة إلى قراراه بفتح معبر رفح وفتح مستشفيات سيناء أمام المصابين من أشقائنا الفلسطينيين.





وأكد الحزب، فى بيان صحفى، أن هذا القرار وما سبقه من دور مصرى على الأرض يؤكد بشده أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية. كما أشاد الحزب بقرار الرئيس لا سيما أنه اتخذ هذا القرار أثناء القمة الثلاثية فى باريس بحضور الرئيس الفرنسى ماكرون وجلالة الملك عبدالله الثانى ملك الأردن الشقيق، مما سيعطى دفعة مؤكدة لعملية إعادة الإعمار التى سنتولاها الشركات الوطنية المصرية، مختتما: عاشت مصر سنداً للقضايا العربية وفى القلب منها القضية الفلسطينية.

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