صور.. محافظ القاهرة: نطبق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بمنتهى الحزم

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة تطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، لحماية صحة وسلامة المواطنين.





وأشار محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التى تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق المقاهى والكافيهات والمحال الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة، مؤكدا أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتم فى جميع الأحياء فى نفس التوقيت على مدار أيام الأسبوع وغير مقتصرة على أيام الإجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم كما طالب أصحاب المقاهى والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مشددا على ضرورة الالتزام بألا تتجاوز نسبة الإشغال 50% فى المطاعم والكافيهات مع التزام المنشآت بمسافات متباعدة بين الطاولات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد على التباعد الاجتماعى واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب مع توفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر.

وأكد محافظ القاهرة، أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فورى له بالغلق لمدة شهر ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية.

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بعدة حملات مسائية أسفرت عن تحرير 470 محضر غلق محال لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وعدم الغلق فى التاسعة مساءً من بينها تحرير 94 محضر لمقهى مخالف يقوم بتقديم الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث حررت أحياء المنطقة الشمالية 80 محضرا، وأحياء المنطقة الجنوبية 183 محضرا وأحياء المنطقة الغربية 21 محضرا، وأحياء المنطقة الشرقية 186 محضرا.