هانى الناظر يدعم موقف مصر مع فلسطين: ذات سيادة وصاحبة قرارها

جدة - نرمين السيد - وعلق الناظر بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعمار غزة، وقال: "موقف الدولة المصرية عربيا وعالميا موقف محترم". وتابع: "مصر دولة كبيرة ومحترمة وذات سيادة وصاحبة قرارها.. تحية تقدير واعتزاز للسيد الرئيس على مواقفه الإنسانية وقرارته الحكيمة تجاه القضية الفلسطينية وشعبها".

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