فيديوجراف: متاحف مصر.. ماضى وحاضر ومستقبل

جدة - نرمين السيد - تحتل مصر مركز الصدارة فى حيازتها للآثار حيث تملك عدد كبير من المتاحف الفنية المتنوعة التى تشكل ثروة كبرى، جعلت منها الوجهة الثقافية والتاريخية الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط.





وفى الفيديوجراف التالى، يرصد "دوت الخليج" أبرز المتاحف التى تشتهر بالثقافة والآثار والفن: وتعد أيضا بمثابة مراكز للدراسات والتأمل فى التراث والحضارة المصرية القديمة والثقافة الحديثة والمعاصرة.

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